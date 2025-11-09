Diễn viên Thiên An bất ngờ tung full tin nhắn làm giấy khai sinh, lần đầu đáp trả về họp báo 2 tiếng

Tối muộn 10/9, Thiên An bất ngờ có động thái gây chú ý khi đăng tải loạt story gây chú ý. Trong đó, cô công khai hình ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là thời điểm đi làm giấy khai sinh cho con gái. Nội dung trao đổi thể hiện rõ mong muốn của Thiên An là hoàn tất thủ tục giấy tờ để con được đảm bảo quyền lợi, đồng thời nhiều lần nhắc đến việc điền tên cha vào giấy khai sinh.

Thiên An tung full tin nhắn trao đổi khi làm thủ tục giấy khai sinh cho con

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn viết hẳn một đoạn trạng thái dài, lần đầu phản pháo trực diện về một buổi họp báo kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Thiên An khẳng định sự im lặng bấy lâu của mình không phải vì sợ hãi mà vì tin tưởng phía bên kia thật sự muốn nhận con một cách tử tế. Nhưng điều cô nhận lại, theo lời chia sẻ, chỉ là những động thái ép buộc mẹ con cô vào đường cùng.

Cô thẳng thắn nhấn mạnh: "Muốn nhận con thì phải liên hệ với người đang trực tiếp nuôi dưỡng, chứ không phải kiện ra toà hay lên họp báo vu khống mẹ nó 2 tiếng đồng hồ. Vậy sao dám cho nhận? Thà không có thì hơn. Đừng dắt mũi dư luận nữa, đây không sợ đâu. Bằng chứng - vi bằng đã nộp đầy đủ, đợi ra luật pháp để phân xử đúng sai".

Các động thái của Thiên An ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao. Nữ diễn viên không nhắc đích danh tên người nào nhưng có loạt chi tiết khiến netizen phải suy đoán.