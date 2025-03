Diễn viên tai tiếng nhất Tây du ký 1986

Nguồn tin cho biết thêm Vương Bá Chiêu tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Nam diễn viên còn có vẻ ngoài nổi bật, diễn xuất tốt vì vậy cho rằng bản thân còn có thể phát triển tại quốc tế. Sau khi có danh tiếng tại quê nhà, Vương Bá Chiêu sang Mỹ để phát triển sự nghiệp.

Do rào cản ngôn ngữ cũng như không có kỹ năng, anh đành làm thêm tại các nhà hàng để trang trải cuộc sống. Không lâu sau, Vương Bá Chiêu quen biết nữ diễn viên Trần Xung và được bà giới thiệu với đạo diễn Lý An. Nam diễn viên được đạo diễn Lý An đóng chính trong dự án Pushing Hands và gặt hái được nhiều giải thưởng. Song, Vương Bá Chiêu lại bỏ lỡ dự án Người Bắc Kinh ở New York, từ đó sự nghiệp dần tụt dốc.

Sau đó, nam diễn viên quay trở về Trung Quốc, tiếp tục tham gia các dự án như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Nhất phẩm phu nhân chi ma quan, Hiệp nữ Thập Tam muội, Công chúa Văn Thành, Sinh mệnh như ca... Nhưng cùng với việc tuổi tác cao, danh tiếng xuống dốc, nam diễn viên không được giao vai chính mà phải đóng phụ.