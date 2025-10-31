Diễn viên Quách Ngọc Tuyên bị tai nạn

Theo lời kể của Quách Ngọc Tuyên, khi đang đi trên đường, hai xe đi phía trước bất ngờ va chạm, ngã ra đường. Để tránh va chạm với người bị ngã, nam diễn viên đánh lái sang hướng khác nhưng xe vẫn trượt đi và va vào dải phân cách.

"Khi tôi đang chạy bình thường trên quốc lộ, phía trước có hai người va chạm nhau, ngã ra ngay trước đầu xe tôi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp đánh lái sang trái, tránh được cú đâm trực diện, nếu không có lẽ tôi đã tông thẳng vào lưng người phụ nữ và hậu quả rất nặng nề. Nhưng khi lách qua, phần đầu xe tôi vẫn chạm nhẹ vào xe họ, khiến chiếc xe tôi văng vào dải phân cách. Lúc ấy, tôi cảm nhận rõ bắp chân bị rát bỏng vì cà sát vào dải phân cách", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ với Tiền Phong.