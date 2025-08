Diễn viên phim 'Penthouse' tử vong trong ô tô

Trước khi qua đời không lâu, Song Young Kyu từng vướng vào một vụ bê bối khiến hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng nặng nề. Ngày 19/6, ông bị phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu, di chuyển khoảng 5 km tại khu vực gần nhà ở Yongin. Vụ việc sau đó đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.

Thông tin về vụ vi phạm này chỉ được truyền thông công khai khoảng một tháng sau đó, tạo nên làn sóng tranh cãi trong dư luận. Ngay lập tức, Song Young Kyu tuyên bố rút lui khỏi vai diễn trong vở kịch Shakespeare In Love để tránh ảnh hưởng đến đoàn diễn. Các dự án phim có sự tham gia của ông như The Defects và The Winning Try cũng thông báo cắt giảm tối đa các phân cảnh có mặt ông nhằm tránh gây phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Sự ra đi đột ngột của Song Young Kyu khiến giới nghệ thuật và khán giả bàng hoàng. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông là diễn viên thực lực, gắn bó với sân khấu và điện ảnh Hàn Quốc qua nhiều vai phụ ấn tượng như Nghề siêu khó, Stove League, Casino, Penthouse, Reply 1988, Memories of the Alhambra, Come and Hug Me, Hwarang, Gu Family Book.