Diễn viên phim 4 đề cử Oscar bị bắn chết ở tuổi 22

Khi mới 12 tuổi, Jonshel Alexander được nhận vai Joy Strong trong phim Beasts of the Southern Wild. Cô bé khi đó đã đánh bại hơn 4000 ứng viên để được nhận vai này. Ban đầu Jonshel Alexanderđược giao vai Hushpuppy nhưng vì quá lớn nên vai này đã được đạo diễn trao cho Quvenzhané Wallis.

Your browser does not support the video tag.

Trailer phim "Beasts of the Southern Wild"

An Na