Diễn viên Phi Ngọc Ánh bị đánh máu đầy mặt, livestream cầu cứu

Hiện đoạn clip diễn viên Phi Ngọc Ánh máu me đầy mặt và kêu cứu vẫn đang được lan truyền với tốc độc chóng mặt. Nữ diễn viên nhờ người dân kêu công an đến can thiệp. Cô lên tiếng, nói rằng "bị chồng cũ đánh".

Phi Ngọc Ánh cho biết ngay sau khi cô kêu cứu thì 2 anh công an đã xuất hiện và đề nghị đi cấp cứu ngay, vì điều này quan trọng nhất.

Khuôn mặt đầy máu của Phi Ngọc Ánh. Ảnh chụp màn hình

Công an đang làm việc với anh Phạm Quốc Việt - người gây thương tích cho Ánh. Theo lời diễn viên Phi Ngọc Ánh, mâu thuẫn cả hai đã có từ lâu.