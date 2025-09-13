Diễn viên 'nóng' nhất '50 sắc thái' gây sốc với trang phục mặc như không

Mới đây mỹ nhân 50 sắc thái Dakota Johnson tiếp tục khiến người xem "ngạt thở" khi khoe dáng trên thảm đỏ trong bộ đầm ren màu đen bó sát xuyên thấu để lộ nội y ở sự kiện từ thiện. Nữ diễn viên 36 tuổi thậm chí còn lắc người trước ống kính để làm nổi bật những hoạ tiết sequin lấp lánh trên chiếc đầm sexy.

Dakota Johnson gần như thu hút mọi ống kính và ánh nhìn tại Caring For Women Gala của Kering Foundation trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York vừa qua. Kering chính là công ty mẹ của các thương hiệu thời trang cao cấp như: Saint Laurent, Gucci, Balenciaga... và Dakota đã tinh tế khi chọn chiếc đầm hiệu Gucci sang trọng để tới sự kiện này.