Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Diễn viên Hòa Hiệp cho biết Ngọc Trinh bị bệnh đã một thời gian, theo Thanh niên. Tuy nhiên cô không muốn thông báo bệnh tình cho mọi người. "Chị ấy bị bệnh bao tử từ thời quay phim Mùi ngò gai, sau nhiều lần điều trị tưởng đã vượt qua được. Thời gian gần đây chị rất ốm yếu... Ngọc Trinh rất đam mê nghề, những năm tháng cuối đời thỉnh thoảng chị có đi quay đi diễn, nhưng tuyệt đối không chia sẻ cho mọi người biết. Chị qua đời là một cú sốc đối với anh em nghệ sĩ”, Hòa Hiệp nói.

Lễ nhập quan của diễn viên Ngọc Trinh được tổ chức lúc 19 giờ ngày 1/9, lễ động quan được tổ chức ngày 4/9. Linh cữu Ngọc Trinh được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.