Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Gia đình đăng tải thông tin về cáo phó của diễn viên Ngọc Trinh trên fanpage của nữ nghệ sĩ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ngọc Trinh từ trần lúc 11 giờ 30 phút ngày 1/9, hưởng dương 51 tuổi.
Nhiều bạn bè, khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng khi nghe tin diễn viên Mùi ngò gai qua đời đột ngột.
Diễn viên Hòa Hiệp cho biết Ngọc Trinh bị bệnh đã một thời gian, theo Thanh niên. Tuy nhiên cô không muốn thông báo bệnh tình cho mọi người. "Chị ấy bị bệnh bao tử từ thời quay phim Mùi ngò gai, sau nhiều lần điều trị tưởng đã vượt qua được. Thời gian gần đây chị rất ốm yếu... Ngọc Trinh rất đam mê nghề, những năm tháng cuối đời thỉnh thoảng chị có đi quay đi diễn, nhưng tuyệt đối không chia sẻ cho mọi người biết. Chị qua đời là một cú sốc đối với anh em nghệ sĩ”, Hòa Hiệp nói.
Lễ nhập quan của diễn viên Ngọc Trinh được tổ chức lúc 19 giờ ngày 1/9, lễ động quan được tổ chức ngày 4/9. Linh cữu Ngọc Trinh được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.
Ngọc Trinh sinh năm 1974, nổi tiếng với vai Vy trong phim Mùi ngò gai (2006) - một vai diễn để đời, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Ngoài ra, cô tham gia nhiều phim khác như Trái tim nhảy múa, Ngọc trong đá, đồng thời gặt hái nhiều thành công trên sân khấu kịch.
Cuộc sống riêng của Ngọc Trinh trải qua không ít thăng trầm, từ hôn nhân tan vỡ đến biến cố pháp lý năm 2023. Dù vậy, cô vẫn được công chúng nhớ đến như một nữ diễn viên tài năng và tận tụy với nghệ thuật.