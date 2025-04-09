Diễn viên 'Mùi ngò gai' sau 2 thập kỷ: Người qua đời, người bỏ hào quang showbiz

Năm 2006, Mùi ngò gai lên sóng, gây tiếng vang khi là một trong những phim truyền hình Việt Nam hợp tác Hàn Quốc sản xuất. Bộ phim xoay quanh cuộc đời thăng trầm của cô bé nghèo đến khi trở thành doanh nhân thành đạt. Tác phẩm này trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt diễn viên bước vào giai đoạn thăng hoa sự nghiệp.

Sau gần 2 thập kỷ, cuộc sống dàn diễn viên chính trong phim nhiều thay đổi. Tuy nhiên mỗi người một số phận, có người đạt đến đỉnh cao vinh quang, có người lặng lẽ rời xa ánh đèn sân khấu.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52

Đảm nhận vai nữ chính Vy ở tuổi trưởng thành, Ngọc Trinh để lại dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh nhỏ. Hình ảnh cô gái chịu nhiều sóng gió, từ bị bỏ rơi, bị kỳ thị đến khi tìm được hạnh phúc, được Ngọc Trinh thể hiện bằng lối diễn xuất chân thành, mộc mạc.

Ngọc Trinh nổi tiếng với phim "Mùi ngò gai".

Sự thành công của Mùi ngò gai mở ra cho Ngọc Trinh sự nghiệp rực rỡ. Cô tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Ngọc Trinh còn tham gia giảng dạy, đào tạo diễn viên trẻ, cống hiến thầm lặng cho thế hệ kế cận.

Trong sự nghiệp, Ngọc Trinh được công chúng nhớ đến như một nữ diễn viên tài năng, giàu cảm xúc và tận tụy với nghệ thuật. Năm 2019, Ngọc Trinh được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Dù vậy, cuộc sống riêng của Ngọc Trinh trải qua không ít thăng trầm. Cô từng đổ vỡ với ông xã Hàn Quốc sau 9 năm kết hôn. Trải qua sóng gió hôn nhân, Ngọc Trinh chọn cuộc sống độc thân suốt nhiều năm qua.

Nữ diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 52.

Hôm 1/9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52 khiến bạn bè, khán giả bàng hoàng. Ở độ tuổi còn nhiều dự định, sự ra đi của cô khiến đồng nghiệp và khán giả tiếc thương.

Angela Phương Trinh liên tục gây tranh cãi

Đảm nhận vai diễn Vy lúc nhỏ, Angela Phương Trinh chứng minh được năng khiếu diễn xuất khi chỉ mới 10 tuổi. Sau bộ phim, cô nhanh chóng trở thành sao nhí sáng giá, tham gia hàng loạt dự án phim truyền hình, điện ảnh và quảng cáo.