Diễn viên Lý Hùng giàu cỡ nào?

Diễn viên Lý Hùng từng là một trong những tài tử hàng đầu của nền điện ảnh vào thập niên 1990. Sau giai đoạn này đến nay, anh đóng phim khá thưa thớt; những năm sau này hầu như chỉ vài lần hiếm hoi trở lại màn ảnh với vai phụ, vai khách mời.

Vì vậy, công việc và cuộc sống giàu có bí ẩn của Lý Hùng luôn là chủ đề được khán giả quan tâm.

Người mẹ "nữ tướng" và cát-sê cao ngất

Trước hết, cần chú ý xuất thân của Lý Hùng từ gia đình có bố là NSND Lý Huỳnh; mẹ là bà Đoàn Thị Nguyên - "nữ tướng" nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh.

Thời trẻ, đối lập với ông xã say mê nghệ thuật, bà Nguyên đã gánh vác toàn bộ việc kinh doanh, làm giàu cho gia đình.

Anh em Lý Hùng, Lý Hương bên thân mẫu - bà Đoàn Thị Nguyên. Ảnh: FBNV

Bà phụ chồng mở võ đường, tự tay xây trang trại lợn, sau này là thành lập thương hiệu bút bi Lý Huỳnh và mở xưởng sản xuất riêng, chuyên bỏ mối cho dân buôn sỉ ở miền Bắc.