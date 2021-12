'Diễn viên lùn nhất showbiz Việt' mong sớm đoàn tụ với chồng Tây

Cô từng tham gia các phim Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai. Sau phim này Trương Phương đã tạm ngưng đóng phim. Lý giải về sự vắng bóng, cô cho biết mình muốn tìm kiếm một vai diễn hay và đạt hiệu quả cao hơn vai Tí Hin trong Thương nhớ ở ai nên đã từ chối một số lời mời để thử thách mình hơn trong diễn xuất.

Trước câu hỏi có lo lắng khi quay trở lại màn ảnh, tên tuổi sẽ không còn sức hút? Trương Phương khẳng định: "Tôi đến với nghề diễn vì đam mê nên chưa bao giờ đặt nặng vấn đề phải có tên tuổi. Tôi lại nghĩ nếu ngày xưa được yêu thích một phần thì hiện tại tôi được khoảng chín phần, nhiều hơn đấy chứ".

Trương Phương trong phim 'Thương nhớ ở ai'