Diễn viên Lê Khánh: 'Chồng chiều chuộng tôi vô cùng'

Thật ra tôi không phải là người giỏi sắp xếp hay khéo léo gì cả. Mà do tôi may mắn có được một gia đình tuyệt vời, hai bên xui gia rất hoà thuận, yêu thương nhau. Điều đó khiến tôi và chồng không bị áp lực gì từ gia đình.

Đó là sự thật. Vì nếu ai gặp tôi đều nói rằng, khi tôi vào hình tôi sẽ già hơn, mập hơn, không ăn ảnh. Một diễn viên không ăn ảnh đã là sự thất thế rất lớn. Chính vì vậy đây là một hạn chế khi tôi đến với vai diễn và điều này tôi không thể thay đổi được. Cũng do đó tôi phải tận dụng vào những ưu điểm khác của mình là rèn luyện kỹ năng diễn xuất.

Lê Khánh gây ấn tượng với một vai diễn phụ trong 'Gái già lắm chiêu 5' hồi đầu năm.

- Khi đứng tuổi hơn, chị có khó nhận vai diễn không?

Tôi đang ở độ tuổi nửa chừng xuân già không già mà trẻ không trẻ. Chính vì vậy để nhận vai diễn phù hợp sẽ hạn chế hơn khi còn trẻ. Tôi cũng mong khi lớn tuổi hơn sẽ có những vai diễn bà mẹ, cô gì đó nó sẽ rõ rệt hơn. Tuổi này rất khó để có vai diễn phù hợp với mình. Tôi cũng không định hình hình ảnh theo một phong cách nào hết mà tôi thấy phù hợp với lứa tuổi phù hợp với mình chứ không o ép theo hình ảnh sexy hay chững chạc.

Tôi thấy mình may mắn vì có thể đóng được nhiều dạng vai, không bị đóng khung vào bất kỳ một dạng vai nào. Sau này tôi cũng mong muốn được đóng những vai phản diện vì từ đó tới giờ tôi chỉ đóng những vai hài, tính cách.

- Gia sản làm nghệ thuật của chị có nhiều giải thưởng, vậy chị tự thấy mình đang ở đâu trên bản đồ của nghiệp diễn?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đứng ở đỉnh cao, vì khi ở đỉnh cao rồi đi xuống. Tôi mong muốn đi chinh phục mỗi ngày từng vai diễn đến khán giả, tôi chỉ là 1 bông hoa trong khu vườn hoa nghệ thuật mà thôi. Lúc nào tôi cũng toàn tâm toàn ý khi làm nghề nên không muốn dừng lại.

Lê Khánh và NSND Lê Khanh diễn xuất trong 'Gái già lắm chiêu 5'

Trần Đạt