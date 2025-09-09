Diễn viên Lan Phương một mình địu con tới toà, chồng Tây vắng mặt trong phiên xử

Trước đó, nữ diễn viên thông tin về việc David Duffy thông báo hoãn phiên toà từ chiều 8/9. Vì vậy, Lan Phương không bất ngờ trước thông báo của thẩm phán về việc chồng Tây vắng mặt và chỉ cần có mặt để thư ký phiên tòa ghi nhận.

Thời gian này Lan Phương dành trọn thời gian bên 2 con gái trong lúc giải quyết thủ tục ly hôn với chồng Tây sau 7 năm chung sống. Sau khi sinh bé thứ 2 vào tháng 3/2024, nữ diễn viên sinh năm 1983 từng chia sẻ cô bị trầm cảm một thời gian dài. Thời điểm trước khi đâm đơn ly hôn, Lan Phương gặp nhiều vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng. Cô từng phải tìm gặp bác sĩ tâm thần và được chẩn đoán rối loạn lo âu nặng, trầm cảm nhẹ.

Lan Phương thẳng thắn đối diện với các vấn đề tinh thần mình đang gặp phải và tự tìm cách vượt qua. Cô chăm chỉ tập luyện để lấy lại vóc dáng cũ, nâng cao thể chất cũng như tinh thần và quay lại đóng phim. Sắp tới nữ diễn viên sẽ góp mặt trong phim Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng trên VTV3.