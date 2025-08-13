Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn hiếm hoi lộ diện

Sau hơn hai tháng tích cực điều trị, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn xuất hiện trong những hình ảnh hiếm hoi do người quản lý chia sẻ.

Trong ảnh, nam diễn viên 56 tuổi trông gầy hơn trước nhưng vẻ ngoài vẫn tươi tắn, có thể đi lại bình thường mà không cần hỗ trợ. Anh hiện được điều trị và theo dõi sức khỏe tại một bệnh viện ở Cần Thơ.