Diễn viên hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55.

Xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News, chị Kim Thắm - bà xã diễn viên Bắc Hải cho biết chồng đã qua đời vào 7h hôm nay (13/8) sau thời gian điều trị nhiều bệnh, hưởng dương 55 tuổi.

Là người đồng nghiệp thân thiết với Bắc Hải, nghệ sĩ Bình Tinh có những dòng chia sẻ khi nhận được cuộc điện thoại từ vợ Bắc Hải.

“Nhận được điện thoại, tiếng khóc xé lòng của chị Thắm. Vợ nghệ sĩ hài Bắc Hải nói: ‘Anh đi rồi Út ơi. Trước khi ra đi, anh dặn chị tìm Út, nhờ Út lo cho anh nha em.