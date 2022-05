Diễn viên hài Anh Tú kết hôn

Trao đổi với Zing, đại diện của Anh Tú xác nhận anh vừa tổ chức lễ đính hôn với Huyền My. Buổi lễ được tổ chức tại nhà cô dâu ở Nghệ An vào sáng 18/5. Tối cùng ngày là tiệc cưới với sự tham gia của người thân, bạn bè Huyền My.

Góp mặt trong ngày vui của nam diễn viên có nhiều đồng nghiệp thân thiết như BB Trần, Hải Triều, Quang Trung, Võ Đăng Khoa... Anh Tú gọi nhóm bạn là "dàn bê tráp xịn".