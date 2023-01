Diễn viên gốc Việt thắng giải Quả cầu Vàng

Chiến thắng của Quan Kế Huy càng có ý nghĩa hơn khi anh vượt qua được những tên tuổi nặng ký ở cùng bảng đề cử, bao gồm Brad Pitt (Babylon), Eddie Redmayne (The Good Nurse), Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin) và Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin).

Everything Everywhere All at Once là tác phẩm hành động giả tưởng được đạo diễn bởi bộ đôi Daniel Kwan và Daniel Scheinert. Trong phim, Quan Kế Huy thủ vai Waymond Wang, người chồng hiền lành và kỳ quặc của Evelyn (Dương Tử Quỳnh đóng).

Diễn xuất ngọt ngào, chân thành của anh ghi điểm với khán giả yêu điện ảnh. Anh thể hiện được tâm lý của người chồng, người cha luôn dành nhiều tình cảm cho gia đình.