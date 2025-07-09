Diễn viên Giang Tổ Bình cầu cứu sau khi tố con trai Phó TGĐ Đài Truyền hình cưỡng hiếp

Vụ việc Giang Tổ Bình cáo buộc Cung Dật Đình - con trai của Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Tam Lập có hành vi chuốc thuốc mê, xâm hại tình dục và quay clip, phát tán cảnh khỏa thân khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Diễn viên Giang Tổ Bình cầu cứu.

Trong diễn biến mới nhất, rạng sáng 7/9, Giang Tổ Bình tiếp tục đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự buồn bã, bất an.

"Ngay cả khi 2 cha con họ đều rời khỏi công ty, điều tôi sợ nhất là họ biết nơi tôi sống. Sau sự việc, tôi không dám ngủ quên trên ghế sofa cho đến bình minh mỗi ngày. Tôi sẽ thức dậy ngay lập tức nếu nghe thấy bất kỳ tiếng động nào", diễn viên kể.

Giang Tổ Bình nói "thực sự mệt mỏi, kiệt quệ". Cô thậm chí không dám đặt đồ ăn giao tận nhà vì không biết liệu khi mở cửa sẽ có những ai đứng chờ sẵn trả thù.