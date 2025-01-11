Diễn viên 'Đồng tiền xương máu' sau 27 năm: Người giải nghệ, kẻ vướng lao lý

Bộ phim Đồng tiền xương máu phát sóng lần đầu năm 1998, do đạo diễn Đinh Đức Liêm thực hiện. Thời điểm đó, phim nhanh chóng gây sốt, là bệ phóng đưa tên tuổi dàn diễn viên trở thành những ngôi sao được yêu thích.

27 năm trôi qua, cuộc sống và sự nghiệp họ cũng đã có nhiều thay đổi. Có người trở thành những cái tên đình đám, song lại có người vướng vào vòng lao lý.

Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam

Trong Đồng tiền xương máu, Trương Ngọc Ánh đóng vai Lan Anh - người có tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống giàu sang để đi theo chàng kỹ sư nghèo (Quyền Linh đóng).

Thời điểm đóng Đồng tiền xương máu, Trương Ngọc Ánh mới chỉ là cô diễn viên tròn 22 tuổi. Tuy nhiên vai diễn của người đẹp 7X vẫn được đánh giá thành công, ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Nhan sắc Trương Ngọc Ánh thời đóng "Đồng tiền xương máu".

Sau thành công của phim, cô tiếp tục ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình và phim điện ảnh ăn khách như Áo lụa Hà Đông, Ngọc Viễn Đông, Hương ga... Giải "Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất" tại Mai Vàng năm 2007, hay giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" năm 2014 là minh chứng cho những nỗ lực của mỹ nhân 7X.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Trương Ngọc Ánh được ghi nhận ở vai trò nhà sản xuất phim qua các tác phẩm như Hương ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn... Cô cũng góp mặt trong các chương trình về thời trang, người mẫu, lấn sân kinh doanh nhiều lĩnh vực.

Về đời tư, Trương Ngọc Ánh kết hôn với diễn viên Bảo Sơn, nhưng chia tay năm 2014 sau khi có một con gái chung. Người đẹp cũng từng gây chú ý khi hẹn hò Kim Lý - bạn diễn phim Hương ga.

Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò nam diễn viên Nguyễn Anh Dũng kém 14 tuổi. Song vào tháng 7/2025, nữ diễn viên xác nhận đã trở về thời độc thân. Trương Ngọc Ánh nói rằng, từng trải qua những thăng trầm trong hôn nhân nên giờ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa.