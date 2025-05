Diễn viên 'City Hunte' Choi Jung Woo đột ngột qua đời

Trong đó, ông từng gây dấu ấn qua vai diễn trong City Hunter (đóng cùng Lee Min Ho, Park Min Young), Huyền Thoại Biển Xanh (đóng vai cha của Lee Min Ho), Doctor Stranger (diễn với Lee Jong Suk, Kang So Ra) hay Master's Sun (So Ji Suk, Gong Hyo Jin)... Sự ra đi của Choi Jung Woo được xem là mất mát lớn cho showbiz Hàn Quốc.

Sự nghiệp phim truyền hình của Choi Jung Woo cũng không kém phần rực rỡ. Ông để lại dấu ấn trong nhiều dự án:Love to Death, Strongest Chil Woo, Painter of the Wind, Brilliant Legacy, God's Quiz, Deep Rooted Tree, Chief of Staff Season 2, Call It Love...

Về đời tư, Choi Jung Woo từng trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ.