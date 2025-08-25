Diễn viên 'Cánh đồng hoang' sau gần 5 thập kỷ: Người ở ẩn, người thành đại gia

Cánh đồng hoang ra mắt năm 1979 do nhà văn Nguyễn Quang Sáng biên kịch, Trịnh Công Sơn viết nhạc và Nguyễn Hồng Sến làm đạo diễn. Phim lấy bối cảnh vùng Đồng Tháp Mười trong những ngày kháng chiến chống Mỹ. Những nhân vật trong phim sống giữa mênh mông đồng nước trong căn chòi đơn sơ, ngày ngày làm nhiệm vụ giữ đường dây liên lạc cho bộ đội.

Bộ phim từng giành nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980 và Huy chương vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva 1981, khẳng định dấu ấn của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, cuộc đời của những người nghệ sĩ tài năng từng xuất hiện trong phim lại có những ngã rẽ đầy thăng trầm.

Nghệ sĩ Thúy An sống kín tiếng tuổi xế chiều

Trong Cánh đồng hoang, Thúy An đảm nhận vai Sáu Xoa - vợ của Ba Đô. Thời điểm đó, nữ diễn viên mới 17 tuổi.

Dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, Thúy An chinh phục khán giả bằng lối diễn chân chất, mộc mạc, thể hiện trọn vẹn hình ảnh một người vợ, người mẹ tảo tần, người nữ du kích kiên cường, tay bồng con, tay cầm súng.

Cảnh Sáu Xoa bắn rơi trực thăng Mỹ để trả thù cho chồng đã trở thành biểu tượng phụ nữ Nam Bộ bất khuất.

Diễn viên Thúy An trong "Cánh đồng hoang".

Sau Cánh đồng hoang, nghệ sĩ Thúy An tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Mùa gió chướng, Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Vùng gió xoáy, Mùa nước nổi.

Với những vai diễn đa dạng, bà trở thành một trong những nữ diễn viên đình đám của điện ảnh Việt Nam những năm 1970-1980.