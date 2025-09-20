Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44

Mới đây, đoạn clip ghi lại sự xuất hiện của nam diễn viên, người mẫu Bình Minh cùng vợ trong một sự kiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong clip, Bình Minh mặc sơ mi trắng, quần âu lịch sự nhưng điều khiến fan để ý là diện mạo ở tuổi 44 của nam diễn viên: lộ rõ dấu vết của thời gian với những nếp nhăn trên mặt, mái tóc lấm tấm sợi bạc, thân hình phát tướng.

Hình ảnh mới của Bình Minh nhận không ít ý kiến bình luận từ cộng đồng mạng. Trong khi nhiều khán giả tiếc nuối vẻ ngoài hoàn hảo của Bình Minh một thuở thì một số ý kiến cho rằng, không ai có thể tránh được quy luật của thời gian.

"Không nhận ra anh Bình Minh luôn. Nhanh già thế!"; "Đúng là đẹp đến mấy cùng phải già, không ai mua được thời gian và thanh xuân"; "Bình Minh khi có tuổi thì thành hoàng hôn"; "Ai rồi củng già, sao phê phán dữ vậy trời. Biết đâu anh ấy đang tạo hình tượng cho vai diễn mới"; "Nhuộm tóc là lại trẻ thôi mà"; "Bình Minh như này là hợp với vợ rồi đấy, ngày trước cứ chê lấy vợ hơn tuổi nhưng giờ là đẹp đôi rồi";... những ý kiến của khán giả trên mạng xã hội.