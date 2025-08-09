Diễn viên 'Bến không chồng' sau 24 năm: Người đóng phim 552 tỷ, người ở ẩn

Phim Bến không chồng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dương Hướng, ra mắt năm 2001. Những thước phim kể về số phận bi thương của người phụ nữ thời hậu chiến. Sau bao năm chiến tranh, những người đàn ông đều ra chiến trận và bỏ xác nơi sa trường, chỉ còn những người phụ nữ của nhiều thế hệ chiều chiều ra bến sông khắc khoải.

Bộ phim giành giải A của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2001. Trải qua hơn 2 thập kỷ, dàn diễn viên chính của phim như Lưu Trọng Ninh, NSND Minh Châu, NSND Như Quỳnh, Thuý Hà... đều có nhiều thay đổi trong cuộc đời.

Đinh Thúy Hà làm mẹ đơn thân, gây sốt khi đóng "Mưa đỏ"

Đinh Thúy Hà sinh năm 1978 tại Hà Nội, là nữ diễn viên quen thuộc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Vai diễn trong phim điện ảnh Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng.

Diễn viên Đinh Thúy Hà trong "Bến không chồng".

Trong phim, Thúy Hà vào vai Hạnh, một cô gái chỉ mới ngoài đôi mươi. Thời điểm đó, Thúy Hà chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất và chưa từng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, những hiểu biết về chiến tranh cũng chỉ qua sách vở, phim ảnh vì không có điều kiện trải nghiệm.

Sau vai diễn này, Thuý Hà tham gia thêm một số dự án khác. Trên màn ảnh, Đinh Thúy Hà luôn vào vai những người phụ nữ yêu thương hy sinh cho gia đình thì ngoài đời chị cũng vậy. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Thúy Hà tạm gác lại để lấy chồng, sinh con.

Tuy nhiên đến năm 2018, Thuý Hà công khai ly hôn chồng sau 10 năm chung sống. Nữ diễn viên trở thành mẹ đơn thân nuôi 2 con trai. Dù được các con ủng hộ việc đón nhận tình yêu mới, nữ diễn viên vẫn chọn cuộc sống độc thân vì chưa gặp được người phù hợp.

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân nhiều năm qua.

Năm 2019, Đinh Thúy Hà có màn tái xuất ấn tượng với phim truyền hình sau 10 năm vắng bóng. Chị được khán giả yêu mến khi xuất hiện trong bộ phim Về nhà đi con.