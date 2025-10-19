Diễn viên Bảo Anh thừa nhận 3 lần ngoại tình

Trong tập 633 chương trình Vợ chồng son, diễn viên Bảo Anh khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận từng lăng nhăng, ngoại tình đến ba lần khiến vợ là diễn viên Thu Bi hai lần dọn đồ bỏ đi.

Bảo Anh kể trong thời gian chung sống, anh nói chuyện qua lại với ba cô gái khác. “Vợ tôi biết hết, nhưng cô ấy không làm ầm lên, chỉ hỏi: Anh có gì giấu em không? Nếu hết tình cảm thì em sẽ dọn đi", nam diễn viên kể.

Nam diễn viên cho biết vợ anh bỏ nhà đi sau vài tiếng anh không trả lời. Đến lần thứ hai, Thu Bi cũng dọn đồ bỏ nhà đi khi biết chồng tiếp tục ngoại tình. "Lúc đó tôi vừa gọi điện xong, về đến nhà thì thấy đồ đạc đã biến mất. Trong ba lần tôi sai, có hai lần cô ấy bỏ đi thật”, nam diễm diễn viên chia sẻ thêm.