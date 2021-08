Diễn viên Anh Tuấn 'Hương vị tình thân': Vợ lên cơn thì tôi im thin thít'

Your browser does not support the video tag.

Anh Tuấn (Chiến 'chó') trong Hương vị tình thân

Dù chỉ xuất hiện 1 phút trên màn hình cũng phải gây ấn tượng

- Trở lại với phim truyền hình Hương vị tình thân qua một vai phụ nhưng khá ấn tượng, điều gì ở Chiến 'chó' hấp dẫn anh?



- Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp nên cứ được giao vai là tìm cách để sống với vai diễn đó. Vai nào với tôi cũng là một thử thách.

Tạo hình nhân vật Chiến 'chó' của diễn viên Anh Tuấn trong 'Hương vị tình thân'.



- Chiến 'chó' xuất hiện ở hai phần với hình ảnh đối lập, ban đầu là đại ca xã hội đen vàng đeo đầy người còn hiện tại là nghèo khó hết thời, anh thấy đóng phần 1 hay phần 2 thú vị hơn? Giờ có lẽ nhiều khán giả gọi anh bằng tên Chiến 'chó' thay tên thật nhiều hơn ấy nhỉ?



Có một vai diễn có 2 thái cực như vậy thật tuyệt. Là diễn viên, tôi rất thích được làm những vai này vì có khá nhiều đất để thể hiện mình. Giờ mọi người không ra đường nhiều vì thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng không nghe thấy khán giả gọi mình bằng tên gì nhưng trên mạng mọi người đã quen với cái tên Chiến 'chó' của tôi rồi.