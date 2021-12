Diễn viên 10 tuổi đáng yêu gây chú ý trên sóng giờ vàng VTV

Không chỉ làm người mẫu ảnh, Chu Diệp Anh còn tham gia trình diễn trên sàn catwalk với phong thái chuyên nghiệp.

Chu Diệp Anh chia sẻ trước cô bé ngoài làm diễn viên thì còn thích làm ca sĩ, người mẫu còn bây giờ lại thích làm diễn viên hơn. Khán giả hy vọng sắp tới sẽ còn nhiều vai diễn nhí thú vị cho cô bé 10 tuổi này.

Chu Diệp Anh trong phim 'Thương ngày nắng về'

An Na