Điện vẫn chịu thuế VAT 10%, Bộ Tài chính lý giải vì sao chưa thể 'một giá'

Đối với kiến nghị xây dựng cơ chế một giá điện, Bộ Tài chính cho biết đã xin ý kiến Bộ Công Thương - cơ quan quản lý chuyên ngành. Đây là mặt hàng đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, việc lưu trữ điện năng rất đắt và tốn kém.

Khi huy động các nhà máy phát điện, về nguyên tắc ngành điện sẽ huy động từ các nhà máy điện có giá rẻ phát điện trước, nhà máy phát điện giá cao sau cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện.

Thực tế áp dụng những năm qua cho thấy, giá bán điện sinh hoạt theo bậc thang là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước trong khu vực cũng áp dụng giá điện bậc thang và giá điện của bậc thang sau cũng cao hơn so với bậc thang đầu như Việt Nam.

Theo quy định tại Luật Điện lực, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh, bao gồm sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt.

Giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng trong ngày được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện, bao gồm giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường. Nhóm khách hàng tiêu dùng điện phục vụ mục đích sinh hoạt hiện áp dụng cơ chế giá bậc thang tăng dần. Các quy định này cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.