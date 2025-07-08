Điện thoại Android tại Việt Nam đang bị tấn công có chủ đích bởi hacker có nguồn gốc từ Trung Quốc

Chúng sử dụng API MediaProjection ghi lại toàn bộ nội dung hiển thị trên màn hình thiết bị rồi chuyển về máy chủ điều khiển. RedHook có cơ chế xác thực bằng JSON Web Token (JWT), giúp kẻ tấn công duy trì quyền kiểm soát thiết bị trong thời gian dài, kể cả khi thiết bị được khởi động lại.

Dịch ngược mã nguồn của RedHook, các chuyên gia từ Trung tâm phân tích mã độc của Bkav phát hiện virus này tích hợp tới 34 lệnh điều khiển từ xa, bao gồm chụp ảnh màn hình, gửi/nhận tin nhắn, cài hoặc gỡ ứng dụng, khóa/mở thiết bị và thực thi các lệnh hệ thống.

Trong quá trình phân tích, Bkav phát hiện nhiều đoạn mã và chuỗi giao diện sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc cùng nhiều dấu vết rõ ràng khác về nguồn gốc phát triển của nhóm tin tặc cũng như chiến dịch phát tán RedHook có liên hệ với các hoạt động lừa đảo từng xuất hiện tại Việt Nam.

Chẳng hạn, việc sử dụng tên miền mailisa[.]me, một dịch vụ làm đẹp nổi tiếng bị lợi dụng trước đây, để phát tán mã độc cho thấy RedHook không hoạt động đơn lẻ mà là sản phẩm của chuỗi chiến dịch tấn công có tổ chức, được dàn dựng tinh vi cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật lừa đảo. Các tên miền máy chủ điều khiển được sử dụng trong chiến dịch này bao gồm api9.iosgaxx423.xyz và skt9.iosgaxx423.xyz, đều là những địa chỉ ẩn danh đặt tại nước ngoài, không thể truy vết dễ dàng.

Bkav khuyến cáo người dùng: Tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng ngoài Google Play, đặc biệt là các tệp APK nhận qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội; Không cấp quyền trợ năng (Accessibility) cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc; Các tổ chức cần triển khai biện pháp giám sát truy cập, lọc DNS và thiết lập cảnh báo các kết nối đến tên miền bất thường có liên quan hạ tầng điều khiển của mã độc. Nếu nghi ngờ bị lây nhiễm, lập tức ngắt kết nối Internet, sao lưu dữ liệu quan trọng, khôi phục cài đặt gốc (factory reset), thay đổi toàn bộ mật khẩu tài khoản, đồng thời liên hệ ngân hàng để kiểm tra tình trạng tài khoản.

Smartphone giờ đây là một công cụ thiết yếu, lưu trữ nhiều thông tin nhạy cảm liên quan đến tài chính, đời sống của mỗi người. Chính vì vậy, thiết bị luôn là đích nhắm tấn công hacker cùng với mã độc, virus mới được chúng tạo ra mỗi ngày.