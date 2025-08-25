Điện thoại Android đầu tiên của Trump Mobile 'độ' từ Galaxy S25 Ultra?

Chiếc điện thoại Android cao cấp T1 mà Trump Mobile dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới đây được cho là vẫn chưa xác định được thiết kế cuối cùng. Điều này đặt ra câu hỏi rằng liệu công ty có thể phải trì hoãn sản phẩm này hay không.

Hình ảnh được đăng tải trên X trông rất giống Galaxy S25 Ultra.

Mọi thứ bắt nguồn từ một bài đăng quảng cáo trên mạng xã hội X, nơi Trump Mobile nhấn mạnh rằng chiếc T1, được mô tả “hoàn thiện bằng vàng”, sẽ sớm có mặt trên thị trường. Trước đó, vào tháng 6, công ty đã hứa hẹn rằng điện thoại sẽ ra mắt vào tháng 8 hoặc tháng 9, tùy thuộc thông tin từ trang web của Trump Mobile hoặc thông cáo báo chí từ Trump Organization.

Tuy nhiên, người dùng trên X đã nhanh chóng phát hiện ra rằng hình ảnh trong quảng cáo thực chất là một chiếc Galaxy S25 Ultra, được đặt trong ốp lưng của nhà sản xuất phụ kiện Spigen. Logo của Spigen có thể được nhìn thấy rõ ràng dưới lá cờ Mỹ trên thiết bị. Điều này đã dấy lên nghi vấn về việc liệu Spigen có hợp tác với Trump Mobile trong việc phát triển chiếc T1 hay không.

Trước đó, iPhone 16 Pro được dùng để quảng cáo T1.

Ở thời điểm hiện tại, Spigen vẫn chưa phản hồi về mối liên hệ của họ với Trump Mobile. Nếu chiếc T1 không phải là một phiên bản Galaxy S25 Ultra được “độ” lại, thực chất nó là gì? Quảng cáo từ tháng 6 đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng T1 sẽ có thiết kế giống hệt iPhone 16 Pro, với cấu hình 3 camera, nhưng lại thiếu nhiều tính năng khác cho thấy đây là một sản phẩm hoàn toàn khác.

Ngoài ra, ngôn ngữ trên trang sản phẩm T1 của Trump Mobile cũng đã có sự thay đổi. Trước đây, họ tự hào tuyên bố rằng T1 được “thiết kế và sản xuất tại Mỹ”, nhưng sản phẩm này giờ đây được mô tả là “được thiết kế với các giá trị Mỹ” và “được hiện thực hóa ngay tại Mỹ”. Thông tin về thời điểm ra mắt cũng đã bị xóa, chỉ còn lại thông báo rằng sản phẩm sẽ được phát hành “cuối năm nay”.

Với việc chưa thể quyết định thiết kế cho chiếc T1, việc lùi ngày ra mắt có lẽ là điều dễ hiểu. Hiện Trump Mobile vẫn chưa đưa ra phản hồi về các vấn đề liên quan.