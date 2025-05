'Điên nữ' Seo Ye Ji khoe ảnh đến Việt Nam với 2 triệu người hâm mộ

Năm 2020 là một năm bứt phá trong sự nghiệp của Seo Ye Ji khi cô tham gia bộ phim Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) cùng tài tử Kim Soo Hyun.

Nhân vật nữ nhà văn lập dị mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội Go Moon Young của Seo Ye Ji trong phim để lại ấn tượng tốt với khán giả, giúp cô vươn lên trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn với nhiều giải thưởng và được mời tham gia nhiều sự kiện trong và ngoài Hàn Quốc.