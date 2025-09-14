Diện mạo không nhận ra của Phạm Thoại sau xì-căng-đan

Phạm Thoại khiến khán giả bất ngờ

Sau hàng loạt scandal liên quan đến từ thiện (mẹ Bắp) hay "đại sứ du lịch", hot tiktoker Phạm Thoại gần như mất tích khỏi mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, sự xuất hiện của Phạm Thoại lại khiến khán giả cực kỳ bất ngờ.

Phạm Thoại bất ngờ đăng tải hình ảnh bản thân trên trang cá nhân với chia sẻ: "3 tháng mình đã trải qua...", kèm theo đó là loạt ảnh Phạm Thoại sụt cân nghiêm trọng, tóc rụng nhiều.