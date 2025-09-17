Diện mạo khác lạ của chồng trẻ kém 36 tuổi sau nghi vấn ly hôn cô dâu Cao Bằng

Mới đây trên trang cá nhân, anh Triệu Hoa Cương vừa có bài đăng gây chú ý. Từ hình ảnh đăng tải cho thấy, anh đang có chuyến du lịch tại Điện Biên. Lần lên sóng này, anh check-in tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Trong hình, anh gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, thân hình rắn chắc.
Hiện bài đăng nhận về gần 10 nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Ngoài khen ngợi ngoại hình, không ít người cũng tò mò về chuyện tình cảm của vợ chồng anh Hoa Cương bởi gần đây xuất hiện nhiều tin đồn cặp đôi đã ly thân. Tuy nhiên, anh thoải mái tương tác với mọi người nhưng không nhắc đến ồn ào tình cảm.
Nổi tiếng từ năm 2018 với chuyện tình lệch nhau 36 tuổi, thời gian sau đó chị Lê Thị Thu Sao và anh Triệu Hoa Cương liên tục hâm nóng tên tuổi khi rủ nhau thể hiện tình cảm thái quá, mang thai giả, phát ngôn sốc... Chính hành động này của họ đã bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích gay gắt.
Tiếp đó, "cô dâu Cao Bằng" đứng ra bóc phốt chồng trẻ từng "đong đưa ong bướm" gái trẻ. Nhưng cuối cùng chị vẫn quyết định bỏ qua bởi ông xã đã biết sai và sửa chữa.
Kể từ đó trở đi, cả 2 chọn cuộc sống yên bình, ít khi tạo chiêu trò sốc. Họ thường xuyên livestream, chia sẻ các bí quyết nấu ăn, tâm sự về cuộc sống thường ngày. Dù chênh lệch nhau nhiều tuổi nhưng chị Sao và chồng chẳng khác nào các cặp vợ chồng trẻ mới cưới khác.
Khoảng thời gian mới về chung một nhà, anh Cương từng được bà xã đưa đi "tân trang nhan sắc". Anh livestream quá trình xăm môi, làm lại lông mày, chỉnh sửa mũi cho khuôn mặt thêm phần hài hoà hơn.
Được biết, đó không phải lần đầu tiên người đàn ông này tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, anh cũng được vợ đưa đi nhấn mí. Diện mạo sau khi "tút tát" của anh được nhận xét trẻ trung hơn.
Để trông xứng đôi vừa lứa với chồng trẻ, chị Thu Sao cũng thẩm mỹ để trẻ hoá làn da, níu kéo thanh xuân. Chị đã cậy nhờ phương pháp căng da mặt bằng mỡ tự thân ở bụng để cấy lên mặt, khiến gương mặt căng bóng, mịn màng.
"Cô dâu Thu Sao" còn làm răng sứ với giá 216 triệu đồng.
Ngoài ra, chị còn không ngần ngại bỏ số tiền lớn để tắm trắng và phẫu thuật hút mỡ cấy mu bàn tay, hút mỡ bụng.