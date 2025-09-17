Diện mạo khác lạ của chồng trẻ kém 36 tuổi sau nghi vấn ly hôn cô dâu Cao Bằng

Mới đây trên trang cá nhân, anh Triệu Hoa Cương vừa có bài đăng gây chú ý. Từ hình ảnh đăng tải cho thấy, anh đang có chuyến du lịch tại Điện Biên. Lần lên sóng này, anh check-in tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Trong hình, anh gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, thân hình rắn chắc.

Hiện bài đăng nhận về gần 10 nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Ngoài khen ngợi ngoại hình, không ít người cũng tò mò về chuyện tình cảm của vợ chồng anh Hoa Cương bởi gần đây xuất hiện nhiều tin đồn cặp đôi đã ly thân. Tuy nhiên, anh thoải mái tương tác với mọi người nhưng không nhắc đến ồn ào tình cảm.

Hình ảnh mới nhất của anh Cương.

Nổi tiếng từ năm 2018 với chuyện tình lệch nhau 36 tuổi, thời gian sau đó chị Lê Thị Thu Sao và anh Triệu Hoa Cương liên tục hâm nóng tên tuổi khi rủ nhau thể hiện tình cảm thái quá, mang thai giả, phát ngôn sốc... Chính hành động này của họ đã bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích gay gắt.