Diện mạo iPhone 17 Pro: 'Lột xác' hoàn toàn?

Hiện vẫn chưa có báo cáo nào xác nhận về việc iPhone 17 bản tiêu chuẩn có áp dụng thiết kế thanh camera tương tự cho phần lồi camera hay không.

Những tính năng mới sáng giá cho iPhone 17 Pro

Theo các tin tức rò rỉ, các mẫu iPhone 17 Pro ra mắt năm nay sẽ dùng khung làm bằng nhôm, thay vì khung titanium như iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro, hoặc thép không gỉ như các mẫu từ iPhone X đến iPhone 14 Pro. Khung viền cũng có khả năng sử dụng sự kết hợp giữa nhôm và titanium.

Chip A19 Pro và chip Wi-Fi 7 do Apple thiết kế, cùng RAM 12GB được xem là những nâng cấp mạnh mẽ cho iPhone mới. Chip A19 Pro thế hệ tiếp theo của Apple, được sản xuất với quy trình 3nm thế hệ thứ ba của TSMC. Như thường lệ, chip mới sẽ mang lại những cải thiện về hiệu suất và hiệu quả năng lượng so với các mẫu iPhone hiện tại. Tin tức rò rỉ cho rằng, ít nhất một mẫu iPhone 17 được trang bị chip Wi-Fi 7 do Apple tự thiết kế, thay vì do Broadcom cung cấp. Trong khi RAM 12GB nhiều khả năng chỉ có trên iPhone 17 Pro Max.

Ngoài ra, mẫu iPhone 17 Pro Max cao cấp nhất cũng được đồn đoán sẽ có Dynamic Island nhỏ gọn hơn đáng kể, nhờ việc Apple áp dụng công nghệ metalens cho hệ thống Face ID.

Loạt iPhone mới sẽ được ra mắt vào tháng 9/2025, theo thông lệ hàng năm của Táo khuyết. Các mẫu iPhone năm 2025 dự kiến sẽ gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air siêu mỏng.