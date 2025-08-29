Điện Kremlin xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin

Ông Peskov cho biết, công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai, đồng thời lịch trình các cuộc gặp song phương của Tổng thống Nga Putin cũng đang được sắp xếp, phù hợp với các sự kiện sẽ diễn ra tại Trung Quốc.

Theo kế hoạch, vào cuối tuần này Tổng thống Nga Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài bốn ngày tới Trung Quốc. Ông Putin sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại thành phố Thiên Tân từ ngày 31/8 đến 1/9. Ông cũng được mời tham dự lễ diễu binh trọng thể tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9, nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Trung Quốc, ông Igor Morgulov, cho biết chuyến thăm lần này sẽ là dịp để hai nhà lãnh đạo Nga – Trung tiến hành các cuộc hội đàm toàn diện. Theo ông, Tổng thống Putin sẽ không chỉ tham gia các sự kiện đa phương mà còn thảo luận trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về “những vấn đề quan trọng nhất trong hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế cấp bách”. Đại sứ tiết lộ, hai bên đang chuẩn bị để có thể ký kết một loạt thỏa thuận lớn.

Về phía Trung Quốc, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hồng Lỗi cũng khẳng định chuyến công du của ông Putin gửi đi một thông điệp rõ ràng về “sự đoàn kết và quyết tâm chung của hai nước trong việc bảo vệ thành quả chiến thắng của Chiến tranh Thế giới thứ Hai”. Ông cho rằng sự tham gia của nhà lãnh đạo Nga trong các sự kiện trọng đại này một lần nữa cho thấy chiều sâu và tầm cao của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung – Nga trong kỷ nguyên mới.

Giới quan sát nhận định chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn có thể mở đường cho nhiều dự án hợp tác quy mô lớn giữa hai nền kinh tế, đồng thời củng cố vai trò phối hợp của Nga và Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế.