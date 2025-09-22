Điền kinh Mỹ lập kỳ tích lịch sử tại giải vô địch thế giới 2025

Đội tuyển điền kinh Mỹ khép lại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 tại Tokyo bằng một kỳ tích lịch sử, khi giành tới 16 HCV - con số cao nhất mà một quốc gia từng đạt được tại giải (tổng cộng 49 bộ HC).

Thành tích này giúp Mỹ phá kỷ lục cũ của chính mình (14 HCV) và khẳng định vị thế số 1 trong làng điền kinh toàn cầu.