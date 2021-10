Diễn đơ mặt đờ, Lương Thanh '11 Tháng 5 Ngày' bị đồn 'dao kéo'

Nhìn Lương Thanh trước kia, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi diễn viên "11 Tháng 5 Ngày" vốn đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp và không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ. Ngược lại, việc đụng chạm dao kéo khiến gương mặt cô chỉ trở nên đơ cứng và không có cảm xúc.



Khi vào vai tiểu tam trong "Hoa Hồng Trên Ngực Trái", gương mặt của cô vẫn khá bầu bĩnh, dễ thương

Tuy nhiên khi tham gia một chương trình chạy bộ, nhiều người ngạc nhiên vì chiếc cằm bỗng dưng nhọn hoắt.



Trong những bức hình khác, chiếc cằm của cô cũng Vline hơn hẳn trước kia, các đường nét trên gương mặt thay đổi rõ rệt. Điều này càng khiến cho nhiều người nghĩ rằng Lương Thanh đã đụng đến dao kéo để có được vẻ đẹp như ý muốn.

Trong khi nhiều người nghi ngờ "Trà tiểu tam" đã can thiệp sửa mặt, thì cũng có người cho rằng mặt Vline của nữ diễn viên là do chỉnh sửa bằng app hoặc do góc chụp mà thôi.

PT