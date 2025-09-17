Diễn biến vụ con trai Phó tổng giám đốc đài truyền hình bị bắt

Cung Ích Đình được tại ngoại

Cảnh sát Đài Bắc tiến hành bắt giữ Cung Ích Đình, con trai của ông Cung Mỹ Phú, cựu Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập, theo lệnh khám xét và điều tra sau đơn tố cáo từ nữ diễn viên Giang Tổ Bình.

Giới luật pháp phân tích, nếu cáo buộc của Giang Tổ Bình là đúng sự thật, Cung Ích Đình có thể nhận khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù giam.

Cung Ích Đình (ở giữa), bị cáo buộc chuốc thuốc và quay lén cảnh xâm hại tình dục nữ diễn viên Giang Tổ Bình, đã nộp tiền bảo lãnh 1 triệu Đài tệ và bị hạn chế xuất cảnh hoặc. Ảnh: UDN.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 7h sáng, lực lượng thuộc Đội phụ nữ và trẻ em đã đồng loạt kiểm tra nơi ở của Cung Ích Đình, thu giữ một số thiết bị cá nhân rồi đưa anh về trụ sở lấy lời khai. Đến chiều cùng ngày, hồ sơ được chuyển sang Viện kiểm sát Bắc Đài để thẩm vấn. Tối 15/9, công tố viên chính thức khởi tố hai tội danh liên quan đến xâm phạm tình dục, đồng thời áp dụng biện pháp bảo lãnh tại ngoại với số tiền 1 triệu Đài tệ (tương đương hơn 877 triệu đồng). Ngoài ra, Cung Ích Đình bị cấm xuất cảnh và buộc giao nộp điện thoại để giám định dữ liệu.

Nội dung tố cáo cho biết tối 16/8, sau khi dự một buổi tụ họp bạn bè, Giang Tổ Bình về nhà sớm do sức khỏe không ổn. Cung Ích Đình là bạn trai cũ của cô đã theo sát. Lợi dụng lúc Giang Tổ Bình nhờ lấy thuốc tim, Cung Ích Đình bị cáo buộc đã tráo thành thuốc an thần. Sau khi uống, nữ diễn viên nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cô còn nghe thấp thoáng giọng một người nói: “Đừng đè lên, kẻo gãy xương”.