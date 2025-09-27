Diễn biến vụ chủ tịch tập đoàn tổ chức tiệc 'tuyển phi' có nhiều nghệ sĩ, người mẫu

Người tố cáo cho rằng vụ việc không còn dừng ở phạm vi một buổi tụ tập cá nhân, mà được cho là có khả năng làm lung lay niềm tin và tính công bằng trong hệ sinh thái văn hóa - giải trí đại chúng.

Trang Safe Times đưa tin Chủ tịch Tập đoàn CJ Lee Jae Hyun bị một người gửi đơn tố cáo tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST), yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra nghi vấn ông Lee đứng sau những bữa tiệc DJ thác loạn gây chấn động. Vụ việc được Dispatch công bố loạt bằng chứng hôm 25/9.

Trong đơn, người này đề nghị xem xét khả năng vi phạm Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa - Nghệ thuật Đại chúng, yêu cầu làm rõ sự thật về “tiệc DJ” nghi ông Lee chủ trì, đồng thời điều tra và xử lý nếu có vi phạm pháp luật.

“Tôi đã nhiều lần báo cáo các hành vi tham nhũng nhằm bảo vệ pháp quyền và trật tự công cộng. Sự việc lần này đi ngược lại hoàn toàn với giá trị tinh thần ‘OnlyOne’ (Đầu tiên, Tốt nhất, Khác biệt) mà CJ vẫn luôn đề cao”, người tố cáo nhấn mạnh.

Nghi vấn lần đầu được Dispatch đăng tải ngày 25/9, sau đó Sports Kyunghyang có bài viết tiếp nối vào ngày 26/9. Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau, bài viết đã bị gỡ, khiến dư luận càng thêm bức xúc.

Người tố cáo cho rằng đây là vấn đề cần được minh bạch, việc xóa bài là đáng tiếc.