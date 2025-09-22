Diễn biến tội ác của người đàn bà đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

VKSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Bích về tội "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc". VKSND tỉnh đã chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa vụ án ra xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2022, do nợ nần chồng chất và bế tắc, Bích từng có ý định tự tử nên tìm mua chất độc xyanua trên mạng internet, mang về cất giấu. Trong thời gian này, mâu thuẫn gia đình liên tục xảy ra khiến Bích nuôi ý đầu độc chính những người ruột thịt trong gia đình bằng xyanua.

Ngày 5/1/2023, biết anh Th. (chồng Bích) bị bệnh nên thường xuyên uống thuốc, Bích bỏ xyanua vào viên con nhộng. Sau khi anh Th. uống thuốc, phải nhập viện với biểu hiện tê tay chân, tăng huyết áp và tử vong sau 10 tháng. Cái chết của anh Th. khi đó không khiến gia đình nghi ngờ.