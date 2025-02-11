Diễn biến sức khỏe 4 người trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng

Ngày 2/11, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vẫn đang dốc hết sức để cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây hôm 28/10.

Bốn người được cấp cứu tích cực gồm ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr. (34 tuổi, vợ ông L.) cùng hai con gái là N.T.T.Tr. (11 tuổi) và N.T.T.Th. (8 tuổi).

Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, cho biết hai bệnh nhân là vợ chồng ông L. và bà Tr. điều trị tại đây vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng khá nặng.