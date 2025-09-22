Diễn biến mới vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Ngày 22-9, bà Trần Thị Kim Loan, 46 tuổi, trú phường An Hải, TP Hải Phòng – người bị ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất của mình - đã chính thức có đơn tố cáo gửi đến Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng...

Trong đơn tố cáo, bà Loan trình bày gia đình là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 3, xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên cũ (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã được cấp sổ hồng vào ngày 29-10-2024.

Ngôi nhà ông Đỗ Văn Hữu xây trên đất nhà bà Trần Thị Kim Loan. Ảnh: NS

“Tuy nhiên, suốt 1 năm nay thửa đất của gia đình chúng tôi bị ông Đỗ Văn Hữu và vợ là Vũ Thị Tuyến ngang nhiên chiếm đoạt, xây dựng trái phép căn nhà 2 tầng trên đất của gia đình tôi.