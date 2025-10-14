Diễn biến mới vụ Shark Bình, hé lộ hoạt động hệ sinh thái đáng chú ý

Sắp công bố vụ án liên quan Shark Bình

Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội công bố thông tin về vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình, 44 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Trước đó chiều 6/10, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án AntEx. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh các dấu hiệu vi phạm, đồng thời kêu gọi người dân nếu có thông tin, chứng cứ liên quan, hãy trình báo để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Năm 2001, Shark Bình - ông Nguyễn Hòa Bình - thành lập CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft). Ban đầu, PeaceSoft hoạt động như một công ty gia công phần mềm (outsourcing), phục vụ khách hàng quốc tế với nguồn lực hạn chế.

Đến năm 2003, công ty nhận được khoản đầu tư từ quỹ IDG Ventures, đánh dấu bước ngoặt đầu tiên. PeaceSoft nhanh chóng ra mắt Chodientu.vn - một trong những nền tảng thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi các “ông lớn” quốc tế như Lazada, Shopee xuất hiện và eBay rút khỏi thị trường Việt Nam, Chodientu.vn dần mất lợi thế cạnh tranh, buộc PeaceSoft phải tìm hướng đi mới.