Diễn biến mới vụ mua bán bộ phận cơ thể người xuyên quốc gia

Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM truy tố tội danh Mua bán bộ phận cơ thể người đối với 7 bị can trong nhóm của Huyền, gồm: Đào Đức Hai Việt (28 tuổi), Hoàng Đức Tùng (31 tuổi), Phạm Quang Cảnh (26 tuổi), Huỳnh Linh Tâm (30 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (23 tuổi), Đào Quang Hưng (30 tuổi), Huỳnh Kim Ngân (27 tuổi).

Tại tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát đề nghị rút hồ sơ vụ án do cơ quan công an vừa bắt được bị can theo lệnh truy nã, cần hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung, nhập vụ án. Đề nghị của cơ quan công tố được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Theo hồ sơ, năm 2009, Huyền đi ghép thận tại Trung Quốc nên quen biết Đào Thành Nhân (người Việt chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia).

Đến cuối năm 2016, Huyền sang Campuchia được Nhân giao việc mua bán thận với một bác sĩ tên Trần (người Singapore) làm việc tại bệnh viện quân đội ở thủ đô Phnôm Pênh.