Diễn biến mới vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và chồng ca sĩ Bích Tuyền

Thông tin với PLO vào sáng 5-10, luật sư Nguyễn Thanh Kha, đại diện của của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, hôm 2-10-2025, Toà Liên bang Hoa Kỳ - Khu vực Trung tâm California căn cứ luật, căn cứ hồ sơ vụ án, căn cứ trình bày của nguyên đơn (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Bị đơn (ông Gerard William, chồng ca sĩ Bích Tuyền) đã quyết định chuyển vụ kiện dân sự này về Toà Thượng thẩm Quận Cam, bang California.

"Toà Liên bang Hoa Kỳ - Khu vực Trung tâm California cũng ban hành lệnh Yêu cầu bổ sung đề nghị Toà xem xét tư pháp của Nguyên đơn (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) được chấp thuận.

Đơn kiến nghị của Nguyên đơn được chấp thuận, ngoại trừ phần luật sư phí và chi phí. Thư ký Tòa phải gửi một bản sao lệnh này đến Toà Thượng thẩm Quận Cam" – luật sự Nguyễn Thanh Kha cho hay.

Vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và tỉ phú Gerard William được chuyển về Toà Thượng thẩm Quận Cam, bang California. Ảnh: FBNV



Phán quyết này được xem là lợi thế quan trọng cho nguyên đơn (Đàm Vĩnh Hưng), đồng thời tái khẳng định nguyên tắc về thẩm quyền xét xử trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ.