Diễn biến mới vụ kiện ca sĩ Jack yêu cầu xác định cha cho con

Sau khi thụ lý vụ án, TAND Khu vực 2 - TP.HCM đã có thông báo triệu tập bà Thiên An đến tòa để cung cấp lời khai vào ngày 20-8.

Tại đơn khởi kiện ngày 28-3-2025, ông Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết các nội dung, gồm: Xác định trẻ TYĐ là con ruột của ông, bà Thiên An không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với trẻ Đ.

Phía bị đơn không đến tòa nhưng có gửi bản tự khai với nội dung không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Theo bị đơn, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận cháu Đ là con của nguyên đơn thì nguyên đơn là người phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ chứng cứ để chứng minh.

Cũng theo bản tự khai, bà Thiên An đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải. "Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, thương yêu con, tập trung vào công việc để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án” - Thiên An trình bày trong bản tự khai.

Bị đơn đã nộp thêm khai sinh của bé Đ chỉ có tên mẹ và cùng các vi bằng chứng minh các vấn đề liên quan đến vụ kiện.