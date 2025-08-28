Diễn biến mới vụ kiện ca sĩ Jack yêu cầu xác định cha cho con

Ngày 28-8, theo thông tin từ TAND Khu vực 2 - TP.HCM, ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) và bà Trần Nguyễn Thiên An (bị đơn, diễn viên Thiên An) đều đã có đơn xin vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình về việctranh chấpxác định cha cho con.
Hai bên đều xin vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng (các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử vụ án...); đồng thời đề nghị tòa án làm việc với luật sư hoặc người ủy quyền.
Như PLO đã đưa tin, vào ngày 1-8, TAND Khu vực 2 - TP.HCM đã có quyết định thụ lý vụ án theo thẩm quyền sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ TAND Khu vực 16 - TP.HCM.
Tại đơn khởi kiện ngày 28-3-2025, ông Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết các nội dung, gồm: Xác định trẻ TYĐ là con ruột của ông, bà Thiên An không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với trẻ Đ.
Sau khi thụ lý vụ án, TAND Khu vực 2 - TP.HCM đã có thông báo triệu tập bà Thiên An đến tòa để cung cấp lời khai vào ngày 20-8.
Phía bị đơn không đến tòa nhưng có gửi bản tự khai với nội dung không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Theo bị đơn, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận cháu Đ là con của nguyên đơn thì nguyên đơn là người phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ chứng cứ để chứng minh.
Cũng theo bản tự khai, bà Thiên An đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải. "Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, thương yêu con, tập trung vào công việc để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án” - Thiên An trình bày trong bản tự khai.
Bị đơn đã nộp thêm khai sinh của bé Đ chỉ có tên mẹ và cùng các vi bằng chứng minh các vấn đề liên quan đến vụ kiện.