Diễn biến mới vụ clip nóng của Jennie (BlackPink)

“Nếu đã xem đầy đủ video nhưng vẫn ghét bỏ thì tùy. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm sai”, Above The Influence chốt lại.

Sau đó, anh cố tình phát bản hit mới của Jennie, Like Jennie, như để chứng minh không có vấn đề gì với nữ ca sĩ.

Phía Above The Influence khẳng định không có ác ý với Jennie.

Above The Influence không nhận được sự thông cảm từ khán giả. Người hâm mộ cho rằng kể câu chuyện chưa rõ thực hư là hình thức lan truyền tin đồn, gây ảnh hưởng danh dự và nhân phẩm người khác. Do đó, không thể dùng cớ này biện bạch cho hành vi sai.

Cư dân mạng bình luận: “Lan truyền tuyên bố sai sự thật không chỉ sai trái về đạo đức, còn bất hợp pháp. Nếu bạn nghĩ ẩn mình sau podcast và lấy cớ kể lại chuyện nghe được có thể giúp bạn tránh được trách nhiệm thì hãy tìm hiểu pháp luật kỹ hơn đi. Tôi mong Jennie kiện bạn”, “Họ nói không nhắc tên bất kỳ ai, nhưng rõ ràng tên IU và Jennie được nêu rõ trong video”, “Họ bôi nhọ những phụ nữ đó rồi giờ lại làm như họ mới là nạn nhân. Bạn nói Jennie là loại phụ nữ tệ hại rồi phân trần rằng bản thân có ý tốt ư? Nực cười”, “Lời giải thích này không cứu được bạn nếu bị kiện đâu. Ngược lại, nó còn là bằng chứng chống lại bạn”, “Hãy xin lỗi Jennie và IU chân thành hơn đi”…