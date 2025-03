Diễn biến mới vụ Baby Three bất ngờ bị quay lưng

Theo đó, phía nhà sản xuất Baby Three mới đây đã khẳng định rằng hình ảnh trên khuôn mặt của “Thỏ thị trấn ver 2” chỉ là một bức vẽ graffiti mang phong cách nghệ thuật Gothic hoàn toàn ngẫu nhiên.

Gần đây, nhiều người Việt đã phát hiện phía dưới mắt Baby Three phiên bản “Thỏ thị trấn ver 2” có hình ảnh tương đồng với "hình lưỡi bò" và tỏ ra phẫn nộ. Một số người đã phá hình ảnh này và thay vào đó là hình lá cờ Việt Nam, thậm chí tuyên bố sẽ không dùng và mua thêm Baby Three nữa.

Người tiêu dùng đã vẽ lại hình ảnh phía dưới mắt của Baby Three

Trước đó, ông Đặng Tiến Hoàng (thường được biết đến là streamer ViruSs) đã thông báo sẽ dừng nhập khẩu và bán gấu bông Baby Three (xuất xứ Trung Quốc) do phát hiện Baby Three phiên bản Thỏ thị trấn Ver2 xuất hiện hình ảnh nhạy cảm trong phần thể hiện bọng mắt, nước mắt.

Mặc dù đây là sản phẩm mang lại nguồn thu nhập đáng kể, ViruSs vẫn khẳng định lợi ích quốc gia là ưu tiên hàng đầu".

Bên cạnh đó, Kính Mắt Anna cũng đã đăng thông báo về việc dừng hợp tác với Baby Three.