Diễn biến mới vụ 200 học viên tấn công cán bộ, trốn khỏi trại cai nghiện

Trần Tuyên| 06/10/2025 08:36

Học viên của cơ sở cai nghiện đóng tại xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang) tấn công cán bộ, bỏ trốn. Khoảng 200 đối tượng nhanh chóng bị lực lượng chức năng đưa trở lại cơ sở.

Ngày 6/10, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng công an các xã, phường truy tìm học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận.

Thông tin ban đầu, chiều 5/10, một số học viên tấn công cán bộ, rồi phá cửa bỏ trốn. 

Khi bỏ trốn, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, tản mác đi dọc đường khu dân cư, cánh đồng ở gần cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận gây mất an ninh trật tự.

học viên cai nghiện bỏ trốn.jpg
Công an truy bắt học viên cai nghiện trốn trại. Ảnh: V.P

Theo nguồn tin của VietNamNet, đến 5h ngày 6/10, lực lượng chức năng truy tìm được khoảng 200 đối tượng đưa trở lại cơ sở.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/truy-tim-duoc-200-hoc-vien-bo-tron-khoi-trai-cai-nghien-o-an-giang-2449483.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/truy-tim-duoc-200-hoc-vien-bo-tron-khoi-trai-cai-nghien-o-an-giang-2449483.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Diễn biến mới vụ 200 học viên tấn công cán bộ, trốn khỏi trại cai nghiện
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO