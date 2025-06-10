Diễn biến mới vụ 200 học viên tấn công cán bộ, trốn khỏi trại cai nghiện

Khi bỏ trốn, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, tản mác đi dọc đường khu dân cư, cánh đồng ở gần cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận gây mất an ninh trật tự.

Công an truy bắt học viên cai nghiện trốn trại. Ảnh: V.P

Theo nguồn tin của VietNamNet, đến 5h ngày 6/10, lực lượng chức năng truy tìm được khoảng 200 đối tượng đưa trở lại cơ sở.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn.