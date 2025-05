Diễn biến mới việc TikToker triệu view quảng bá kẹo Kera, Võ Hà Linh bị 'tố' bán phá giá

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 22/5, bà Phạm Đắc Mỵ Trân - Quyền Trưởng phòng Truyền thông xã hội và Nội dung số (Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM) cho biết cơ quan này đã có buổi làm việc với TikToker Nguyễn An liên quan đến hoạt động quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera trên mạng xã hội.

“Tại buổi làm việc, chúng tôi đã khuyến nghị ông An về việc quảng cáo đúng pháp luật, tuân thủ quy định của Luật An ninh mạng, Luật Quảng cáo và các luật chuyên ngành. Trong trường hợp không am hiểu, các cá nhân có thể chủ động liên hệ cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ”, bà Trân nói.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Truyền thông xã hội và Nội dung số (Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM)

Theo bà Trân, ông Nguyễn An từng đăng 2 video có gắn giỏ hàng sản phẩm Kera và chủ động gửi đơn trình báo với Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM vào ngày 3/3.