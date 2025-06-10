Diễn biến mới nhất vụ MC thời tiết tự tử

Sau 27 ngày tuyệt thực, mẹ của cố MC thời tiết Đài MBC - bà Jang Yeon Mi - đã dừng tuyệt thực sau khi đạt được thỏa thuận với phía MBC.

Osen đưa tin theo thông báo từ tổ chức dân sự, vào ngày 5/10, hai bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời. Qua đó, bà Jang Yeon Mi sẽ ngừng tuyệt thực và nhập viện tại bệnh viện ở quận Jungnang, Seoul để điều trị. Cùng với đó, MBC cho biết tổ chức họp báo xin lỗi vào ngày 15/10, với sự tham gia của gia đình nạn nhân. Việc bồi thường cho gia đình nạn nhân sẽ được thỏa thuận riêng.

MC thời tiết đài MBC Oh Yoanna chọn kết thúc cuộc đời ở tuổi 28.

Trong buổi họp báo, MBC công bố lời xin lỗi chính thức, trao tặng thẻ nhân viên danh dự cho cố MC Oh Yoanna và cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa tái diễn. Ngoài ra, không gian tưởng niệm tại trụ sở MBC ở Sangam-dong sẽ được duy trì đến ngày 15/9 năm sau, tròn hai năm ngày mất của cô.